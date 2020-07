Empresas, obligadas a un regreso seguro

Ante la decisión de las autoridades de permitir la reapertura de la mayoría de los negocios en el estado con el fin de iniciar la recuperación de la economía en Sinaloa, esto conlleva también un compromiso muy serio para los empresarios, ya que están obligados a garantizar que ni empleados ni clientes se pongan en riesgo de contraer el coronavirus, es por ello que deberán apegarse a un manual muy estricto, tanto dueños como su personal, pues de lo contrario su establecimiento sería cerrado de nuevo.

De entrada se propone que no basta con que los empleados sean dotados con el equipo de protección que se requiere para evitar contagios, sino también hacerles la prueba del COVID-19 antes de que empiecen a laborar, pues debe haber plena seguridad de que en ningún comercio se vaya a dar la propagación del virus por no haberse cerciorado primero de que su gente no estaba enferma. La recuperación económica es una de las prioridades del Gobierno estatal, pero no la más importante, pues primero está la salud pública, y no se puede hacer lo primero si por ello se descuida el segundo punto, ya que nada es más valioso que tener un pueblo sano.