En busca de una oportunidad

Cada año las instalaciones de la UAS, que es la máxima casa de estudios del estado, se llenan de jóvenes que están repletos de sueños, ambiciones, pero sobre todo de nervios. Son miles los que buscan un espacio; sin embargo, el sistema de educación no es suficiente para dar cabida a todos, así es la situación; además de que tienen que buscar que quienes quedan sean porque reúnen el perfil deseado y las características positivas que se desean en un estudiante.

Cierto es que hay también una serie de suposiciones que prácticamente se han convertido ya en una especie de leyenda urbana respecto a cómo eligen a los que entran y a quienes quedan fuera; sin embargo, debido a la vigilancia, tanto del personal de la universidad, como de Ceneval y hasta de notarios públicos, es difícil creer que se pueda vulnerar la legalidad.

Lo cierto es que los nervios no acaban cuando se entrega el examen, y es que hasta no ver los resultados hay quienes pasan los días con el cuerpo apretado a la espera de la noticia positiva, no solo el estudiante, en muchas de los ocasiones son familias completas las que están a la expectativa, y es que no se trata de un asunto menor, ya que de este logro depende buena parte de la vida futura de los jóvenes. Ojalá reine la honorabilidad, y los resultados favorezcan a quien sea merecedor.