En la calle, ¡y con semáforo en rojo!

Aun cuando el semáforo de contagios y fallecimientos por COVID-19 permanece en rojo, este lunes se vivió un clima de relajamiento social que se reflejó en un alto porcentaje de ciudadanos en una vida cotidiana de lo más normal, con comercios no esenciales que abrieron tras el anuncio que dio el Gobierno federal de regresar a la “normalidad”, aunque solo los estados que se encuentren con bajos contagios y con las normas sanitarias que permita la protección necesaria contra el COVID-19.

Sinaloa permanece con altas cifras que no brindan las condiciones necesarias de seguridad, por lo que aún no termina el confinamiento. Pese a ello, las ciudades principales se vieron atiborradas de ciudadanos, quienes en un ir y venir realizaban labores bancarias, compras y actividades no esenciales, lo que no ayuda a mejorar el sistema de salud estatal.

El paso de transeúntes y automovilistas se hacía uno solo en las ciudades más importantes, sumando a esto la falta de cubrebocas o caretas, insistencia que permanecía de manera constante en el personal de Protección Civil, que buscaba de alguna manera promover la sana distancia y la prevención a los contagios. La prevención se hizo de lado, sin considerar que Sinaloa y su capital se encuentran entre los estados con mayor número de contagios por coronavirus.