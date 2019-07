En peligro de extinción

La cancelación del subsidio del Gobierno federal para las estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) ha sido lapidario para decenas de guarderías, que han tenido que cerrar por falta de liquidez para continuar operando, terminando con un negocio que fue creado por la misma federación para apoyar a las mamás trabajadora y para generar su propia fuente de empleo.

En los seis meses que han transcurrido de este año, suman ya 86 estancias infantiles las que han cerrado en Sinaloa por la falta de ese subsidio, cuyo recurso ahora es entregado directamente a las madres de familia para que paguen a las guarderías por el cuidado de sus hijos, pero muchas de ellas prefieren utilizar ese dinero para otros gastos; y esto ha sido provocado en gran parte por la falta de regulación del Gobierno federal, que primero informó de la presencia de niños “fantasma”, que supuestamente estaban inscritos en el padrón de las estancias y que estas cobran por ellos, pero no asistían; sin embargo, ni la Secretaría de Bienestar ni el DIF informaron no saber o no tener documentos de los presuntos menores inexistentes; y la semana pasada se restituyó el apoyo económico del programa de Estancias Infantiles a cinco mil madres de familia que había catalogado como “fantasmas”.