Escuelas de Sinaloa, en manos de vándalos

La contingencia sanitaria no solo ha perjudicado al sector educativo en Sinaloa con el cambio de modelo de aprendizaje, sino también ha ocasionado que su infraestructura se haya visto mermada por actos vandálicos que se han suscitado por lo menos en el 5 por ciento del total de los planteles que hay en la entidad, lógicamente que ahora a la delincuencia se le facilitan más las cosas para cometer sus fechorías al tener más de año y medio solas las escuelas, y muy poco han podido hacer las policías preventivas para poner orden al respecto.

La intención de retornar a las clases presenciales en menos de un mes en el estado seguramente se verá truncada, y no solo porque actualmente en Sinaloa se esté en rojo en el semáforo epidemiológico, sino porque más de 250 instituciones educativas no están en condiciones, de momento, para operar bajo las exigencias de la nueva normalidad, luego de haber sido robadas o vandalizadas, por lo que habrá que hacerse una inversión en todas ellas para tratar de que queden aptas para recibir a alumnos de nuevo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

in duda, las autoridades educativas en los diversos municipios tendrán que trabajar más de cerca con los directores de Seguridad Pública para exigir operativos más eficaces que impidan que se siga dañando a los planteles escolares, pues no basta con que padres de familia se ofrezcan de manera voluntaria para estar vigilando las escuelas, sino que se requiere que las policías preventivas hagan su trabajo en defensa de la infraestructura educativa, pues no se entiende que haya inmuebles que hayan sido atacados hasta en más de 10 de ocasiones y aún no se haya podido detener a nadie para que responda por sus acciones.

Síguenos en