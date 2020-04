Esfuerzo común

Dentro de este mismo espacio y en las diversas plataformas impresas y digitales de EL DEBATE hemos insistido en la importancia de la prevención y de seguir todas las medidas que recomiendan los Gobiernos en sus tres niveles para cuidarnos y buscar mitigar la ola de contagios del COVID-19.

Es muy positivo ver que cada vez son más las personas que se toman en serio la contingencia y el llamado del Gobierno de quedarse en casa. Son muchas las empresas que han cerrado de manera temporal, y ello ayuda mucho para reducir los espacios de posibles contagios.

Sin embargo, todo ello ha sido insuficiente, y cada día vemos cómo son más las acciones que las autoridades están tomando para evitar que la cantidad de personas enfermas sature al sistema de salud, dando como resultado la incapacidad de atender a los enfermos, lo cual se traduciría en muertes.

Ayer por la noche, el gobernador del estado anunció la suspensión de todos los hoteles por un mes. Será esta una Semana Santa pésima en materia económica para Mazatlán, no solo en hotelería y servicios, sino en toda la cadena. Pero también puede ser recordado como un año donde mostramos lo mejor como sociedad.

Hay que sumarse a los esfuerzos. Tratar de no enfermarnos para luego no contagiar. No salga de casa más que a lo muy indispensable. Si por trabajo debe salir, tome todas las medidas de precaución y distancia de otras personas y procure no ir a sitios con otras personas.

Este esfuerzo se recompensa con una menor cantidad de vidas perdidas. Eso es lo primordial. Posteriormente, superando esta crisis, deberán venir apoyos del Gobierno para que las empresas se recapitalicen y vuelvan a contratar, para tratar de sacar a la economía a flote lo más pronto posible.