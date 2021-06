Fin de conferencias covid

El día de ayer, el Gobierno de México anunció que la conferencia diaria que se ha estado dando para informar sobre el avance de la pandemia en México, se suspendía esta semana. El subsecretario de Salud de México y actor fundamental en contra de la covid-19 en el país, Hugo López-Gatell, dijo que esta medida se tomaba debido a la “estabilidad” que presentaban los contagios y fallecimientos asociados al virus.

Son cinco meses, indicó López-Gatell, en los que se ha mantenido una tendencia a la baja en la cantidad de nuevos contagios del nuevo coronavirus. Al día de ayer, según los registros oficiales del Gobierno, 19 de las 32 entidades federativas se encontraban en verde dentro del semáforo epidemiológico, indicador de que las condiciones de riesgos en esos territorios eran mínimas.

El resto de los estados, como es el caso de Sinaloa, se encuentran en amarillo. Por cierto, en nuestra entidad el día de ayer se registraron 45 nuevos contagios y se reporta un 91 por ciento de disponibilidad de camas covid en el estado. Los municipios con más pacientes activos son Ahome (98), Mazatlán (94) y Culiacán (93).

Es importante no confiarse. Es cierto que se ha avanzado mucho en la vacunación de las personas consideradas más vulnerables. Sin embargo, el riesgo sigue y un alto porcentaje de la población no se ha inmunizado. En Sinaloa ya suman más de 6 mil 300 muertos - en cifras oficiales - durante la pandemia. Cada muerte ha sido muy dolorosa y no queremos más. Hay que seguirse cuidando, aplicando distancia, higiene y vacunarse en cuanto llegue la oportunidad.

