Golpazo a la economía

Muchas familias la están pasando muy mal por el impacto que sobre la economía ha tenido la paralización de actividades. Tales medidas fueron necesarias para prevenir una mayor cantidad de contagios de COVID-19 en el país. Sin embargo, ello generó que se perdieran 12 millones de empleos en el país.

Así lo reportó el Inegi al dar los resultados de su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo. De 57.3 millones de personas que tenían un trabajo durante marzo, esa cifra ahora se redujo a 45.3 millones. A ese escenario de millones perdiendo su trabajo se suma que prácticamente nadie está contratando.

Imagine esos 12 millones de trabajadores desempleados, convertido a jefes o jefas de familia que no tienen un ingreso para sacar adelante a sus hogares. Es realmente dramático y representa problemas que no se resuelven con porras o buenos augurios del Gobierno federal, que, ante todo, deja ver cierto optimismo.

En países como España se implementó una renta mínima vital, misma a la que tendrán derecho todas las familias del país —tras analizar cada caso—, porque el Gobierno entiende que no puede permitir, como país civilizado, que la gente no tenga para comer. No son créditos como los de Fonacot —que solo se dan a personas con empleo—, sino dinero para gastar en alimento y alquiler.

México ya ha destinado recursos a la pensión universal para capacitación en centros de trabajo, becas a estudiantes y personas con alguna discapacidad. Tal vez ahora sea tiempo de ayudar —de manera temporal— a los trabajadores del país, quienes han movido la economía todos estos años, y ahora la están pasando mal, y siendo además sistemáticamente ignorados.