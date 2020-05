Golpe económico

La paralización de la economía generada por la pandemia de COVID-19 está teniendo nefastos efectos en todo el mundo, y ni México ni Sinaloa se han salvado de ello. Los despidos masivos y los cierres de empresas, así como la pérdida del patrimonio de años o décadas, son todas tragedias asociadas al virus.

Solamente Mazatlán —destino turístico más importante del estado— suma ya un aproximado de 2 mil 700 millones de pesos en pérdidas, de acuerdo con Cancaco Servytur, y contando, de aquí a que terminen las necesarias medidas de distanciamiento social. Recordemos que este destino vive en gran parte del turismo, el cual ha sido uno de los segmentos más golpeados a nivel nacional e internacional.

Los hoteles del puerto tienen mucho tiempo cerrados, como en todo el estado y el país. En México, las pérdidas se magnifican. Los llamados “sectores no esenciales” dejaron de operar para evitar contagios de la pandemia. Esto es correcto. Sin embargo, pese a no ser “esenciales”, de ellos depende el bienestar de millones de mexicanos. Literalmente, de que coman o no.

Los esfuerzos del Gobierno parece que no están siendo suficientes, ni para los empresarios ni para los ciudadanos. A todo esto se suma la incertidumbre de no saber cuándo se podrá reabrir la economía ni cómo se hará. Todo depende del comportamiento de la pandemia. Por cierto, estamos en fase tres, cuando más debemos cuidarnos.