Horror bajo tierra

La cantidad de personas desaparecidas en Sinaloa es uno de los problemas más serios que tiene la entidad, pues la experiencia dice que la mayoría no vuelve a aparecer con vida. Y si en Sinaloa en general el problema es grave, lo es también en Mazatlán. Recordemos que hace alrededor de un año fueron descubiertas constantemente fosas clandestinas en la zona de Miravalles y sus alrededores.

Ahora, el horror de encontrar cadáveres humanos en entierros ilegales se trasladó a un predio que se ubica atrás del nuevo Hospital General de Mazatlán, mientras se realizaban trabajos para la construcción de una escuela. Esta es una situación que lamentablemente no es aislada y que retrata una realidad a la que muchos parecen no ver o no darle la dimensión tan alarmante que tiene.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Son miles de víctimas de desaparición forzada en el país. Ninguno de los niveles de Gobierno ha logrado implementar una estrategia de seguridad que ponga fin a la matanza silenciosa de personas. Vivimos una crisis humanitaria de la que tal vez nos daremos cuenta cuando pasen décadas y veamos al pasado, nuestra realidad de hoy, con horror y muchas preguntas.

El actual Gobierno federal tiene un organismo de búsqueda de los desaparecidos. El tema ha estado en la agenda del Gobierno. Lamentablemente, el problema persiste, y si no termina es porque quienes matan a placer gozan de impunidad. No sabemos cuántos cuerpos más se hallarán en el nuevo epicentro de las narcofosas en Mazatlán.