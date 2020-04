Hospitales militarizados

En Sinaloa y gran parte del país, hospitales que se preparan para ser de atención exclusiva a pacientes de COVID-19 están siendo resguardados por elementos de la Guardia Nacional. Ya hemos visto, por ejemplo, que el nuevo Hospital General de Mazatlán tiene varios días con la presencia de estos uniformados.

Por su parte, en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya también inició el despliegue de estos elementos, que resguardarán al menos 184 hospitales COVID-19 en todo el país, exclusivos para atender a las personas infectadas por la pandemia y que requieran ser internadas.

México aún no está en fase 3, aunque se sabe —dicho por el mismo Gobierno al explicar su Modelo Centinela— que hay miles de contagiados más en el país, los cuales no han sido detectados porque no les han realizado pruebas para confirmar —y quedan en la categoría de sospechosos—, y solo se les pide quedarse en casa para recuperarse, siguiendo las indicaciones oficiales.

La declaración de la fase 3 es cuestión de tiempo, y en cualquier momento podría ser declarada, dado el aceleramiento en los casos de contagio y fallecimientos reportados en las cifras oficiales del Gobierno federal. La meta siempre fue llegar a la fase 3 habiendo tenido éxito en la mitigación de los casos para atender mejor a los enfermos y salvar vidas.

En varias partes del país, como Nuevo León, ya se exige el uso de cubrebocas para usar el transporte público. También algunas alcaldías de Ciudad de México lo exigen para salir a la calle.

En la misma capital del país, el cubrebocas será obligatorio en el Metro a partir de este viernes. Si está en su capacidad hacerlo, use esta protección y siga las medias de distanciamiento social e higiene. Es muy importante que así sea.