Inicia la ‘limpia’ de urbanos

Personal de Vialidad y Transportes inició en la zona norte de Sinaloa un operativo para detectar los camiones urbanos de modelo antiguo con el fin de sacarlos de circulación, en una medida que habrá de aplicarse en todo el estado en busca de que el usuario reciba un servicio de calidad con unidades en buenas condiciones.

El dato del resultado del despliegue es que se retiraron de las rutas un total de 25 unidades que ya no daban para más. Es decir, ya están deterioradas y no operan con seguridad. La intención es que los transportistas modernicen la flota camionera para otorgar un servicio eficiente a los usuarios, que constantemente se quejan por las condiciones en que funcionan las unidades.

Por eso, cuando los transportistas solicitan aumento en las tarifas del servicio el rechazo es rotundo. No tienen el aval de la sociedad, pese que esta sabe que son golpeados por el alza a los insumos con los que operan.

No es la misma pedir en las condiciones en que se encuentran los camiones a que lo hagan cuando están en perfecto estado. A la par de esta medida, el Gobierno estatal está apoyando a los del sector con financiamiento para la adquisición de nuevas unidades; con esto no hay ningún pretexto para no mejorar la flota camionera. Sin embargo, esto es una parte en el servicio, que debe ser complementado con la contratación de choferes que respeten a los usuarios.