Insabi y sus anuncios

Buenas nuevas para el norte de Sinaloa se escucharon ayer durante la gira que el director del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrero Aguilar, realizó junto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel por los municipios de Ahome, Guasave y Culiacán.

De entrada, reconoció que el Hospital General de Los Mochis resulta insuficiente para la alta demanda de atención que tiene entre la población no solo del municipio de Ahome, sino de otros como El Fuerte, Choix, Guasave e incluso de estados colindantes como Sonora y Chihuahua, y son los que, explicó, se verán beneficiados con un nuevo hospital materno-infantil que comenzaría a construirse este mismo año en un espacio aledaño al Hospital General actual y para el que a la brevedad iniciaría el proyecto arquitectónico y la reunión de recursos económicos, que, por cierto, aclaró que no se escatimaría en la inversión para garantizar una atención de salud acorde a la realidad.

Pero en Los Mochis no solo el General ha sido rebasado por el número de usuarios, también los hospitales y las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para los cuales ya hay anuncios desde años atrás de un nuevo IMSS y mejoras y ampliaciones para el Issste, que hasta el momento no logran concretarse. Ojalá que por el bien de los habitantes del norte de Sinaloa que no cuentan con seguridad social este anuncio logre hacerse realidad.