Insuficiencia presupuestal 2020

La advertencia está hecha por los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa, y se alarman porque la insuficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal del 2020 podría presentarse, de no darle una solución a tal situación a la brevedad.

Es lamentable que se informe que no exista un recurso disponible ni para atender los programas sociales, ni si quiera los impulsados por el Gobierno federal, lo que resalta que mientras los programas de presupuesto no estén sostenibles de manera clara, se seguirán presentando este tipo de situaciones, además de que no se resuelve la poca disponibilidad de recursos, porque a decir de los diputados locales del PRI, aseguran que existen subejercicios por la falta de conocimiento para aplicar o ejercer el recurso. Aún existe, entre los miembros del Congreso, la esperanza de que en un primer análisis sean previos al presupuesto con una mayor certeza, por lo que se deberán realizar acciones que los lleve a un trabajo más profundo en análisis que permita determinar y clarificar toda la información generada.

Mientras tanto, legisladores mantienen la confianza de que las políticas fiscales generadas desde el Gobierno federal lleven a garantizar un ingreso que proyecte el impulso y al aumento de los presupuestos para los años venideros.