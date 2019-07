La dureza contra el secretario

El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, tuvo una ríspida reunión con los diputados locales de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, encabezada por el legislador Mario Rafael González, por los cuestionamientos que le hicieron de presuntos malos manejos de los recursos e incumplimiento de la legalidad.

Para empezar, el encuentro tuvo su diferencia en su naturaleza: Castañeda, de invitado, pasó a ser compareciente, pese a la ausencia de la Junta de Coordinación Política. Él se los hizo ver, pero los diputados lo desdeñaron. Así, los legisladores llegaron duros, severos, sin otorgarle ninguna concesión al funcionario, a quien le reclamaron que los vehículos blindados no se les da uso, el gasto excesivo de viáticos, entre otras cosas. Incluso, le señalaron la creación de un centro de inteligencia que no está en la ley. El funcionario policial dio respuesta a cada acusación, pero no dejó satisfechos a los legisladores ni a una parte de los sinaloenses que lo que quieren ver son mejores resultados.

Nadie está conforme con lo que Castañeda asegura de que los delitos van a la baja. Esto porque hay delitos de alto impacto que estremecen a la sociedad sinaloense, sobre todo de homicidios y el hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas.