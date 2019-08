La razón de la alerta de género

La violencia contra la mujer, que muchas veces deriva en feminicidios, es un problema que mantiene a la población sinaloense entre el temor y la zozobra, pues se contabilizan ya, en lo que va del año, 31 casos.

Aunque se declaró la alerta de género en Sinaloa, la realidad es que el problema sigue presente, y el Gobierno estatal lo ha admitido, además de aclarar que esto no es una solución al problema, sino una opción para la búsqueda de estrategias para combatirlo adecuadamente.

Las acciones que se plantean principalmente no van encaminadas al combate de los feminicidios con la presencia policial u operativos, sino que se enfocan en trabajos de prevención y reforzamiento de valores, en donde se ven inmiscuidas diversas instancias gubernamentales, así como la misma sociedad, pues el mejor trabajo es sembrar en los hogares los valores primordiales que antaño regían a la sociedad y que actualmente están ausentes del núcleo familiar, como ya lo han reconocido diferentes autoridades, pues se ha argumentado que el tejido social está descompuesto, no hay una convivencia entre los individuos, y eso impide una adecuada comunicación, por lo que tanto los feminicidios, como otros tipos de violencia, se busca prevenir con el fomento a los valores para no lamentar después este tipo de pérdidas.