Las condiciones de la Consulta Popular

El Instituto Nacional Electoral garantizó que la Consulta Popular que se realizará el 1 de agosto será con todas las medidas para evitar contagios y la propagación del coronavirus.

Y es que refieren que son las mismas que se aplicaron el pasado 6 de junio, en el que, según los funcionarios electorales, no provocaron algún brote de covid-19.

Esto es discutible, sobre todo porque no son pocos los que atribuyen a las campañas y al día de las votaciones el rebrote del virus.

En realidad, la Consulta Popular se va a realizar en un mal momento, ya que la tercera ola de covid-19 está en su mero apogeo.

De hecho, el lunes pasado el estado pasó a semáforo rojo, por lo que los Gobiernos tuvieron que tomar medidas más severas para contener los casos de contagios. Hay restricciones, no tan drásticas como el año pasado, pero si los casos siguen con la tendencia al alza, se tendrán que tomar. No se ve que desde el Gobierno tengan contemplado suspender la Consulta Popular, pese a que la emergencia sanitaria podría influir para que los ciudadanos no acudan a emitir su voto.

Si esto ocurre, no se cumpliría el objetivo del ejercicio y el gasto sería tirado a la basura, pero no por ello el Gobierno tendría que tirar la toalla para aplicarle la ley a alguno de los expresidentes de haber elementos para ello.

