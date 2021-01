Las llamadas para la vacunación

La Secretaría de Bienestar está realizando una encuesta telefónica entre los adultos mayores para conocer si quieren o no que se les aplique la vacuna contra el coronavirus, si pueden acudir o no por su propio pie a un centro de vacunación, etc.

Con un poco de retraso, el delegado de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, reconoció de manera oficial que esa Secretaría está haciendo esas llamadas telefónicas a los adultos mayores en Sinaloa. De un modo u otro, esas llamadas telefónicas habían causado incertidumbre, zozobra y miedo en muchos por no saber si realmente era “gente del Gobierno” o “vivales” los que los interrogaban sobre la vacuna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero Montes Salas aclaró el tema, lo que traerá tranquilidad a los adultos mayores.

Se trata de la ejecución en la entidad del plan nacional de vacunación. Con la información que obtengan se sabrá quién y de qué forma se les aplicará la vacuna anticovid.

La buena noticia es que el 75 por ciento de los 245 mil adultos aceptó la aplicación. Los que no puedan acudir a un centro de vacunación se la van a aplicar en su casa.

Con esto hay signos de que pronto uno de los sectores vulnerables va a ser vacunado contra el virus. Se espera que se haga con todos los protocolos y sin que las brigadas mezclen la política en la vacunación.