El coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, hizo ayer un llamado a la calma tras el tumulto que se hizo en los módulos que se instalaron en los municipios de Mocorito, San Ignacio y El Rosario, en donde se inició la aplicación de la vacuna a los adultos mayores.

Y es que personas adultas de los municipios aledaños se presentaron para vacunarse, cuando no les toca.

No solo eso, sino que el Gobierno de la Cuarta Transformación enfrenta severas críticas porque no se eligió a municipios de Sinaloa con más población y con más problemas de contagios.

Por ejemplo, Culiacán, Ahome, Guasave y Mazatlán, que concentran el mayor número de contagios y muertes por coronavirus, no se contemplaron en el arranque de la vacunación a los adultos mayores. La justificación es que empezaron por los municipios pobres y marginados, algo ilógico para controlar la pandemia.

Incluso, los señalamientos van a que esas vacunas no se hayan destinado al personal del sector de la salud para completar la segunda dosis. Ante ese clima, Jaime Montes Salas, coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, llama a la calma y, con un discurso prometedor: todos van a ser vacunados. El problema es que las vacunas llegan a cuentagotas.