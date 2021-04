Llega vacuna tras año y medio

La vacuna BCG para prevenir la tuberculosis en los niños se está aplicando en los Centros de Salud tras más de año y medio que no se hacía porque no había en existencia.

Un lote de 10 mil dosis llegó a fines de marzo al Centro de Salud Urbano de Los Mochis y de ahí se distribuyó a los otros Centros de Salud.

Esto es una buena noticia para los niños, porque con ello se protegen de la enfermedad que, si les da y se complica, puede llegar hasta la muerte.

Lo peor que puede pasar en esta sociedad es que un niño muera por no estar vacunado.

La vacuna BCG es difícil de conseguir porque escasea en las instituciones de salud pública, como el IMSS e Issste.

Esta última institución la tuvo limitadamente, mientras que en el IMSS y Centros de Salud no la tenían.

Padres de familia desfilaban para saber si había llegado o no la vacuna para que se les aplicara a sus hijos recién nacidos. A estos no se les aplicaba antes de salir del hospital porque no la tenían.

En forma sorpresiva, la vacuna ya llegó y se está aplicando a los menores de 15 años que no la tengan. Para ello se tiene que sacar una cita para que el proceso sea sin riesgos de aglomeración por el covid-19.