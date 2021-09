Lluvias no aportan mucho a presas

A pesar de las intensas lluvias que dejó el fenómeno meteorológico Nora a su paso por Sinaloa, todo hace indicar que el agua se concentró más en la costa que en la zona serrana, ya que las 11 presas de la entidad no tuvieron aportaciones tan relevantes, por lo que, promediando la captación todas en conjunto, no se llega aún ni al 50 por ciento, lo que de alguna manera tiene sumida en la incertidumbre a la actividad agrícola en algunas regiones, ya que el líquido que se tiene disponible aún no alcanza para sacar adelante un ciclo normal de siembras.

Hasta el momento, las presas Luis Donaldo Colosio (70.2 por ciento), Sanalona (64.5 por ciento) y Aurelio Benassini (85.4 por ciento) son las que presentan los niveles más altos de las 11 que existen; pero hay otras, como la Adolfo López Mateos (29.9 por ciento) que aún están muy bajas, por lo que requieren con urgencia la presencia de lluvias.

Lo que sí trajo de positivo Nora es que aportó mucha humedad a las tierras de cultivo, lo que podría ser vital, sobre todo para aquellos predios que están bien trabajados, de que no necesiten riegos de asiento, con lo que se ahorrarían mucha agua, ya que en estos momentos se tiene que cuidar mucho la distribución del vital líquido, porque ante el buen precio que tiene el maíz en el mercado, es lógico que muchos tienen pensado sembrar ese grano, pero al ser un cultivo de alta demanda, habrá que ver si la disponibilidad del vital líquido no provoca una restricción importante en la superficie del básico el próximo ciclo.