Los acuerdos para una priista

La priista Gloria Himelda Félix Niebla asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en lugar de Marco César Almaral, que le entró la tentación de reelegirse, pero de la que desistió porque las condiciones no se le dieron para este segundo año de la actual legislatura. El arribo de Félix a esa posición se dio con el voto casi unánime de los diputados, salvo tres que tuvieron sus razones para abstenerse de votar en su favor. Los priistas, los panistas y los morenistas, estos últimos con la mayoría, “se despacharon con la cuchara grande” porque son los que quedaron en la Mesa Directiva.

La integración de quienes tienen el mando en el Congreso se dio porque evidentemente llegaron a un acuerdo, pero el prietito en el arroz es que excluyeron a los diputados de partidos minoritarios, como se los reclamó Édgar González, del PRD. En ese sentido, la pluralidad quedó a medias. No está mal que lleguen a acuerdos, siempre y cuando no vayan en detrimento de los sinaloenses. De hecho, lo que muchos quieren es que los diputados realicen su trabajo en forma ordenada y en beneficio del estado. Es necesario que se dediquen a legislar tomando en cuenta el sentir del pueblo y no por consigna política. Ya basta de los escándalos que denigran a uno de los poderes del Estado.