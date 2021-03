Los intentos de regreso a las aulas

El 19 del presente mes se definirán las condiciones para el regreso a clases presenciales, tras permanecer suspendidas durante poco más de un año por el problema del coronavirus, que en Sinaloa ha dejado casi 5 mil 500 muertos.

Es decir, se abre la posibilidad de que los maestros y niños regresen a las aulas, pero con medidas acordadas para evitar el contagio y propagación del virus.

El secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, reveló que, previo a eso, ellos sostendrán una reunión con el Consejo Nacional de Salud.

De llegarse a aprobar, se plantea que en las aulas no estén más de nueve alumnos y las clases sean de 45 minutos.

De nueva cuenta, el debate se abrió sobre si en Sinaloa existen condiciones para regresar o no a las aulas.

Muchos padres de familia consideran que no, pese a que ya empezaron a vacunar en algunos municipios, así como la renuencia de los maestros a hacerlo en tanto no reciban las dosis para quedar inmunes.

En realidad, los contagios no están controlados, aunque en los últimos días han disminuido. No debe de haber prisa en una medida importante, sino que se debe de analizar objetivamente lo pertinente o no.