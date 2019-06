Maiceros exigen atención federal

No soportaron ni un segundo más. El hartazgo de maiceros ayer llegó a su límite, y no están dispuestos a dar ni un paso atrás para lograr no nada más ser escuchados y atendidos por las autoridades federales, sino también recibir su protección ante la voracidad de los industriales en la comercialización de sus cosechas.

Apostados desde las 10:40 horas en la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, integrantes de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa cerraron dos carriles y levantaron dos plumas de acceso para permitir el libre paso de automovilistas por la carretera internacional México 15.

Para ellos, esta es una reacción al falso discurso del Gobierno de México, en el que les aseguran que la comercialización del grano es un tema resuelto; sin embargo, en la práctica, dolorosamente se percatan de que esto dista mucho de ser real, debido a que como nunca los industriales tratan de aprovecharse de la situación al no respetarles el nuevo precio internacional de la cosecha, que alcanzó más de 4000 pesos por tonelada, y querer pagarles cerca de 500 pesos menos por tonelada bajo el argumento de que la cláusula de protección al alza no fue incluida en los contratos. Por si fuera poco, los industriales siguen empecinados en cobrarles 150 pesos por tonelada por la recepción del grano.

Hay vientos de cambio en México, nadie lo duda, y desde el Gobierno esos vientos deben oler a justicia, a hacer respetar la ley y a no permitir que la avidez de industriales lastime uno de los sectores productivos más nobles, como lo es la agricultura.