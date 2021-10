Mercado favorecería el cultivo de frijol

Ante la posibilidad de que en algunas partes del estado no se autoricen cultivos de alta demanda por los niveles de agua que guardan algunas presas, se abren las puertas para que el cultivo de frijol se pudiera convertir en la primera opción el próximo ciclo agrícola, además se están dando factores para que el mercado resulte favorable para el básico; aunque, eso sí, se tiene que respetar el tope de no rebasar las 60 mil hectáreas de este grano, ya que, de no hacerlo, podría provocar que su valor se venga abajo.

Uno de los factores que tendrá a favor ese cultivo, es que en Estados Unidos la producción se cayó en un 30 por ciento, lo que ha provocado que el kilo de frijol pinto y negro tenga un valor de 25 a 26 pesos en nuestro país, precio que es muy alto, lo cual se debe de aprovechar en México para comercializar bien el básico, del cual se establecieron un millón 250 mil hectáreas en todo el país, sufriendo una reducción del 15 por ciento la superficie, ya que la idea era sembrar un millón 540 mil.

Se destaca que también se debe aprovechar que el Gobierno federal apoyará a frijoleros con semilla certificada, ya que eso le dará un plus, pues con ese tipo de simiente se tiene la garantía de una buena producción, con grano de calidad y mucho más resistente a las plagas.