Momento de la responsabilidad

Tres nuevos casos sospechosos de coronavirus se presentaron en Sinaloa tras la confirmación de uno positivo en Los Mochis.

Los recientes casos sospechosos están en Culiacán, Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva, lo que para el día de hoy se espera que se tengan los resultados de la prueba de laboratorio. Esto obliga a todos los sinaloenses, principalmente en donde hay casos sospechosos y el confirmado, a redoblar las medidas de prevención con el fin de tender un cerco a la enfermedad. Actuar con responsabilidad ante este problema de salud es indispensable para no generar psicosis y evitar la propagación del virus. De no hacerlo, implicaría contribuir al desastre que arrojaría la epidemia tanto en la salud como en la economía del estado. Si el sistema de salud no está capacitado para atender los casos normales que se presentan, mucho menos puede darle respuesta a una contingencia de esta naturaleza. Por eso, las familias deben acatar las recomendaciones del sector de la salud para proteger a los más vulnerables: los adultos mayores, los niños y los enfermos de hipertensión y de diabetes, etcétera. Tomarse a la ligera el problema es el peor error que alguien puede cometer. El momento es para enfrentarlo con seriedad.