¿Moneda en el aire o más responsabilidad?

El próximo lunes 30 de agosto se prevé que inicie el ciclo escolar 2021-2022 en educación básica. ¿Presencial o virtual? Todo dependerá de cómo se comporte el semáforo epidemiológico de Sinaloa, asegura Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura (SEPyC). Con esa contundente frase, la responsabilidad final es como ha sido desde el principio: de cada padre de familia, de cada adulto mayor, de cada joven de los 18 municipios del estado, y es que aunque Sinaloa llegó a estar en verde y a un paso de regresar a las actividades cotidianas dentro de la llamada “nueva normalidad” por el control que se tenía de la pandemia, la realidad es que hasta ayer ya eran tres los municipios que rebasaban los más de 100 casos activos del virus: Culiacán con 487 de los mil 084 casos en todo Sinaloa, Mazatlán con 248 y Ahome con 111.

El llamado seguirá siendo, siempre, a no relajar las medidas. Adultos mayores y los de 50 años y más, no por haber recibido las dosis de la vacuna anticovid están inmunes. Hay que seguirse cuidando y atendiendo las medidas de protección contra el virus, y jóvenes, a los que aún no se les aplica la vacuna, igual que los adultos mayores: apliquen la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos o uso de gel con frecuencia y no se toquen los ojos, nariz y boca. El 30 de agosto próximo inicia el ciclo escolar 2021-2022 y de cada sinaloense depende que sea presencial o virtual. Nosotros decidiremos.

