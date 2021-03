Morenistas inconformes

La incertidumbre que prevalece en cuanto a la designación de candidatos por el Movimiento de Regeneración Nacional en municipios, como Guasave;o bien, la aparente asignación de ciertas personalidades en otros, como Ahome, generó que algunos militantes de dicho partido político salieran a dar ruedas de prensa para manifestar su inconformidad ante tales situaciones.

Y es que al menos en Guasave se continúa sin tener claro quién encabezará la contienda electoral, por lo que la alcaldesa con licencia Aurelia Leal salió acompañada de otros aspirantes a puestos populares a exigir claridad en el proceso de asignación, señalando que es necesario que se haga público el método por el cual fueron asignadas las candidaturas, dejando entrever que hay irregularidades en la aplicación de la famosa encuesta.

Por su parte, en Ahome, aunque de manera oficial no se ha comunicado, algunos morenistas se manifestaron en contra de la supuesta asignación de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía, no solo argumentando que su registro fue por la presidencia municipal de Culiacán en donde radica, sino también que no es una persona que tenga las características y lineamientos que representan a la Cuarta Transformación y que, además, ni está siendo encuestado para dicho municipio; en fin, la espera sigue pareciendo eterna, y los conflictos, aunque nada se ha dicho oficialmente, ya están surgiendo.