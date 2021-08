Nadie se debe confiar del amarillo

Luego de que ayer por la tarde el Gobierno estatal hizo oficial que Sinaloa cambiará al color amarillo en el semáforo epidemiológico del 23 de agosto al 5 de septiembre, para nada quiere decir que el riesgo moderado que esto significa debe tomarse como pretexto para caer en el relajamiento social, ya que los contagios de covid-19 continúan a la orden del día en la entidad; prueba de ello fueron los 323 que se registraron en el último reporte. Aunque sí han ido disminuyendo, todavía son muchos, por lo que se debe mantener el respeto a los protocolos sanitarios.

El cambio de color en el estado es solo resultado de la nueva metodología de estimación de riesgo aplicada por la Secretaría de Salud federal, es por eso mismo que el sentido de la responsabilidad no se puede dejar de lado, mucho menos ahora, en plena tercera ola de contagios, pues ahí están las 7 mil 533 muertes que ha cobrado este virus durante toda la pandemia en la entidad, para recordarnos la relevancia de no ser omisos ante esta situación.

A pesar de lo delicada de la situación con el coronavirus, ahora el estado y municipios ya no quisieron poner en práctica el cierre de negocios para no afectar aún más la economía, pero también exigieron a la sociedad el actuar con mayor madurez para no tener que volver a esas medidas drásticas, pues solo trabajando en conjunto sociedad y Gobierno se podrá sortear esta pandemia, pues si esa comunión no se da, será mucho más complicado aprender a vivir con el virus entre nosotros.