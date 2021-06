Si hoy salen las autoridades del sector salud en el estado a decirle que todo está bien, que no hay de qué preocuparse y que solo “no baje la guardia”, por favor no les crea. Sinaloa ha entrado en una situación complicada en el tema del covid-19, al grado tal que tenemos ya a tres municipios en semáforo rojo y uno más a un paso de caer en ese indeseado lugar.

La Secretaría de Salud nos endilgó ayer una sorpresiva actualización de estadísticas de covid-19, que de entrada nos informó de 1219 casos de contagio que no habían sido subidos a plataforma y, por consecuencia, considerados en las cifras que a diario se proporcionan y que corresponden, según ellos, a los últimos tres meses.

Vamos ya sobre año y medio de pandemia, 488 días, para ser más precisos, y los responsables del control de la misma no han aprendido siquiera ha llevar las estadísticas al día.

Los sinaloenses se durmieron el domingo preocupados porque su cantidad de casos activos era de 667, solo para despertarse el lunes con la novedad de que siempre no, que realmente son ¡1095!

Culiacán (513), Mazatlán (222) y Ahome (131) se encuentran en semáforo rojo, y Rosario (100), con uno más caería ahí, pero es para la capital el salto más drástico en este renglón de los casos activos, pues apenas el domingo se lamentaba tener 172, y para el lunes la cifra cambió casi en un 200 por ciento.

Algo huele mal en estas actualizaciones y los sinaloenses no podemos más que aceptar lo que nos informan, pues no tenemos la manera de verificar que sean, como nos dicen, de los últimos tres meses y quizás no de las últimas tres semanas.

Pero ojo, pese al crecimiento brutal de los casos activos, Sinaloa sigue teniendo disponibles el 82 por ciento de las camas covid. Así que no se preocupe, le dirán que tenemos capacidad hospitalaria.

