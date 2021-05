No lo minimice

Nuestro país tiene la mayor cantidad de especies de alacranes registrada en todo el mundo. Existen 224 variedades conocidas y son nueve las que representan la más seria amenaza para las personas. Son 16 los estados del país que concentran la mayor cantidad de problemas relacionados con este pequeño pero peligroso escorpión.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, se registran un promedio de 300 mil casos de intoxicación por picadura de alacrán al año. Se trata de una especie que tiene alta presencia en el país, desde Sonora y toda la costa del Pacífico hasta Oaxaca. Estados como Durango, Aguascalientes, Zacatecas y otras entidades del Bajío, Centro y Occidente registran alta incidencia de intoxicaciones.

Las defunciones por picadura de alacrán han ido a la baja desde hace muchos años, sin embargo no hay que confiarse. Es un enemigo que en la mayoría de los casos ataca de noche y al interior de los hogares. No hay un método cien por ciento infalible para evitarlos, pero ayuda mantener limpios los patios y cobertizos, no acumular leña, basura ni cacharros.

Es importante no olvidarnos de los alacranes, sobre todo ahora que empiezan a incrementarse las temperaturas, pues el calor es un factor que eleva la incidencia de intoxicaciones, además de las lluvias. Siempre hemos convivido con esta especie, pero no debemos verla como algo inofensivo ni minimizarla. El alacrán puede provocar la muerte y no nos debemos descuidar ante su presencia.