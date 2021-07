No se cierran los negocios

Dada la experiencia del año pasado, cuando la covid-19 orilló a cerrar las puertas de los comercios calificados por su giro como no esenciales, y en otros se mantuvieron con una gran cantidad de restricciones, a pesar que los contagios han ido a la alza en las últimas semanas, el Gobierno del Estado no tiene planeado el cierre de comercios para prevenir nuevos casos.

Conforme ha avanzado la vacunación en el estado, mucha gente ha entrado a una etapa de relajamiento que no debe ser, pues si bien ya han recibido en algunos casos las dos dosis, esto no significa que sean inmunes al virus, por lo que las medidas sanitarias deben seguir acatándose y de esta forma evitar nuevos contagios que traerían consigo un retroceso en el combate al coronavirus.

No hay que olvidar que a raíz de esta pandemia muchas empresas han cerrado sus puertas de manera definitiva y, por ende, miles de personas se han quedado sin trabajo, y aunque no se piensa en un cierre de establecimientos por la nueva ola de contagios, es necesario tener siempre en cuenta todas las afectaciones que el virus ha traído, pues en el aspecto económico las cosas no marcharon nada bien el año pasado y de no hacer caso la historia podría repetirse.

