Nueva toma de la Internacional

Los productores de trigo del Valle del Carrizo tomaron el acuerdo de volver a bloquear la carretera Internacional como una forma de presión para que el Gobierno federal les pague el complemento de la cosecha que trillaron hace ya casi un año. No es para menos la molestia de los trigueros, porque la falta de pago del Gobierno federal es adicional a lo más preocupante: el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, no les paga la producción que le entregaron.

Ramírez diseñó un plan para defraudarlos, lo que los productores no están dispuestos a tolerar, como ya lo demostraron con el bloqueo de la carretera y la caseta de peaje de San Miguel, además de la toma de las bodegas de la empresa, entre otras acciones.

La última acción que tomaron es plantarse en la casa del empresario, la cual han pintarrajeado y le arrojaron huevos.

La descapitalización de los productores es evidente: sin el pago de la cosecha ni el pago del complemento de la producción, les reduce la capacidad de cumplir con sus compromisos con las instituciones crediticias y satisfacer las necesidades de sus familias. Por eso, los funcionarios federales no deben poner pretextos para no atender el problema. Es su obligación y responsabilidad hacerlo, se movilicen o no los productores.