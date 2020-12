Nuevo “infierno”

El día de ayer, los Gobiernos de Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que nuevamente regresaban al rojo dentro del semáforo epidemiológico, esto luego de que los casos de coronavirus se volvieran a salir de control, saturando los hospitales, lo que solo puede tener como resultado una atención deficiente a los enfermos y, por ende, más muertes.

La gran zona metropolitana del Valle de México tiene una dinámica social muy compleja y que favorece el contagio del virus, como es la gran densidad poblacional, y cómo aspectos básicos para la vida diaria, como el transporte público, representan una seria amenaza para la salud de las personas. Pero que esto no le suene lejano.

En Sinaloa no tenemos la densidad poblacional que presentan esas dos entidades, pero sí podemos notar, y muy claramente, cómo la movilidad se ha ido disparando en las principales ciudades del estado, como Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Las horas pico parecen las de épocas sin pandemia, y las plazas comerciales están llenas.

Lo que está pasando en Estado de México y en la CDMX implica volver a los tiempos más duros de la pandemia, prácticamente cerrando todas las actividades no esenciales. Esto tendrá efectos económicos y sociales terribles, más cuando el Gobierno —estatal y federal— no ha garantizado el ingreso de las familias, las cuales viven al día, y, quieran o no, deben salir a trabajar. Si no queremos lo mismo para Sinaloa, hay que extremar los cuidados.