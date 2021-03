Pandemia y futbol

Esta noche, el Mazatlán FC se enfrentará en el estadio Kraken, de Pradera Dorada, a las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los dos equipos más importantes de México y que atrae a multitudes donde quiera que acuden a jugar. Ni las Chivas ni el Mazatlán FC están en su mejor nivel. Ambos equipos se ubican de media tabla hacia abajo en la competencia de la Liga MX. Sin embargo, más allá de los tres puntos, que sí son importantes, otra lucha debe darse en las gradas: la prevención. La mejor forma de no contagiarse de Covid-19 es mantenerse en casa y abstenerse de acudir a sitios públicos con gran concentración de personas. Ya sabemos que las aglomeraciones son terreno fértil para la multiplicación de contagios de coronavirus.

En este caso hay muchas personas que consideran que pueden acudir de manera segura a un espectáculo como en el futbol. Nuevamente, el equipo de Mazatlán tendrá su estadio con puertas abiertas para permitir la entrada del público al juego de esta noche.

Las autoridades han establecido una serie de medidas de distanciamiento dentro del estadio y filtros de toma de temperatura y aplicación de gel en las entradas al recinto

deportivo. Si ya tomó la decisión de acudir, cumpla con los reglamentos y exagere.

Haga uso de un cubrebocas adecuado, no se lo quite, respete la sana distancia con otras personas y lleve gel para desinfectar sus manos. En la cancha la lucha es por puntos, que se ganan o se pierden. En las gradas, es contra un virus mortal. No lo minimice.