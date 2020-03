Parece inevitable

Que el coronavirus empiece a multiplicarse en todo el país parece cuestión de días. Puede confundirse con un resfriado normal, los cuales a estas fechas son todavía muy comunes en Sinaloa.

Es importante que, de sentirse mal, acuda a un médico y que, al hacerlo, vaya usando cubrebocas para tratar de no propagar el virus a otras personas. Esto debería ser una práctica común con cualquier tipo de gripe.

En México, parece que el tema no se está tomando tan en serio como las circunstancias obligan. Los controles en los aeropuertos internacionales son prácticamente inexistentes. Puertos como Mazatlán, que reciben miles de cruceristas, están también expuestos a la llegada de este tipo de enfermedades. No hay vacuna todavía contra este mal, pero se debe buscar la forma de prevenirlo tomando medidas serias. Para empezar, si se enferma, evite subirse a un camión o ir a sitios con muchas personas. Use siempre protección.

Sobre el coronavirus hay muchas cosas que todavía se están aprendiendo; entre ellas, su capacidad de supervivencia en superficies a la intemperie. El Covid-19 mata a un porcentaje de 2 por ciento de las personas infectadas, por 0.1 por ciento de lo mortal que es la influenza. El nuevo virus parece ser también mucho más contagioso. Por ello, hay que cuidarse y cuidarnos todos. Un brote más agresivo en México y Sinaloa parece ser cuestión de tiempo.