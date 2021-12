Peligran cultivos para el ciclo P-V

Para nadie es un secreto la difícil situación por la que atraviesa la actividad agrícola debido a la falta de agua, tanto en zona de temporal como de riego, y es precisamente en esta última donde se han visto en medio de la incertidumbre por la poca agua que captaron las presas del estado esta temporada de lluvias y que apenas les está ayudando a sacar adelante el ciclo otoño-invierno.

Ante tal panorama, al menos para el Módulo de Riego V-II en Angostura, no habrá cultivos para el ciclo primavera-verano, pues la cantidad de agua que hay no les permitiría establecerlos, y de llevar a cabo estas siembras, sería prácticamente perder la inversión pues no llegarían a buen término por la escasez del vital líquido.

Es por esta situación que resulta de suma importancia que los módulos de riego vecinos, al igual que el módulo en mención, respeten lo establecido respecto al uso del agua para el riego de sus cultivos en este ciclo, y así al menos tener una esperanza para el ciclo P-V, mientras tanto, tienen que enfocarse en sacar adelante los cultivos de O-I para ver si se vislumbra una esperanza a futuro.