Persiste la carencia de medicamentos

Respecto a los hospitales del sector de la salud en el estado, es constante la queja, por parte de los pacientes y sus familiares, de que no se cuenta con muchos medicamentos que requieren para sus enfermedades, motivo por el que muchas veces no sirve de mucho contar con el Seguro Popular, pues tienen que desembolsar importantes cantidades de dinero para comprar el medicamento, pues la farmacia del hospital no lo tiene.

Si bien esta situación no demerita el hecho de que para muchas personas es de gran apoyo la atención que reciben en los hospitales del sector de la salud, pues no cuentan con los recursos para solventar el costo de dicha atención en un nosocomio particular, la carencia de medicamentos también es un factor que afecta la economía, lo cual implica que, si no se tiene el dinero para comprar las medicinas, el estado de salud de los pacientes empeore.

A raíz de esto se han presentado manifestaciones de los mismos derechohabientes, como la que llevaron a cabo pacientes del Instituto Sinaloense de Cancerología, pues al tratarse de una enfermedad de tal naturaleza, dejar de recibir su tratamiento puede incluso ocasionarles la muerte, y, si buscan cómo atenderse por su cuenta, los costos van desde 8 a 24 mil pesos, cantidades imposibles de pagar para algunos. Aunque se ha dicho que el abasto ha avanzado hasta un 70 por ciento, también se dice que la carencia continúa.