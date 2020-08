Pesadilla lejos de terminar

El día de ayer se dio a conocer una noticia importante en relación con la pandemia de COVID-19 en el país: se relevó el primer caso confirmado de reinfección del virus en México. Esto es una paciente que luego de haberse recuperado al cien por ciento de la enfermedad volvió a dar positivo en una prueba, según revelaron especialistas del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se trata de una joven residente en ese nosocomio, que tras haberse enfermado y recuperado, se expuso de nuevo al virus, y se volvió a infectar. Los especialistas señalaron que en la segunda ocasión la joven no presentó ningún síntoma de la enfermedad, pero haberla tenido anteriormente no impidió que se infectara. Esto implica que los pacientes que se recuperan de COVID-19 siguen en riesgo de volverse a infectar, aunque no se sabe con certeza si puedan ser transmisoras del virus hacia personas sanas. Esto solo nos manda un mensaje: cuidarnos más, no bajar la guardia.

Nuestro país ya se superó el medio millón de contagios confirmados, aunque se sabe que las cifras son mucho más altas, pues México es de los países que menos pruebas realiza, por lo cual menos casos se confirman. Y cuidarse es para todos, de nada sirve que unos se cuiden y otros no.

De los más de 62 mil fallecimientos registrados por el COVID-19 en México, más de 16 mil eran personas jóvenes y sin enfermedades crónicas o degenerativas. No padecer comorbilidad no nos pone a salvo. Por eso, aunque sea cada día más difícil, hay que cuidarse y quedarse en casa. Por ahora, sin vacuna, no hay de otra.