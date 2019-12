Pirotecnia y operativos sin resultados

María José y Misael ya no están en casa, sus voces ya no se escuchan más; y en el silencio y la impotencia, una madre recuerda con añoranza las caricias y los juegos con sus hijos. Un cohete les arrebató la vida en un solo chispazo, dejando el hogar vacío; mientras la autoridad sigue manteniendo el mismo mensaje que no genera nada y su eco no encuentra resonancia en nada.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, en el caso del fallecimiento de los niños María José y Misael, en un hecho ocurrido el 29 de diciembre del 2018 en la capital del estado, el incendio inició con un cohete, imprudencia que arrebató la vida de los pequeños, y que dejó marcada esta tragedia a toda una sociedad.

De ahí que la convocatoria de Protección Civil estatal hacia la población es la generación de conciencia en el uso de pirotecnia para evitar daños mayores o tragedias como la vivida en Culiacán; sin embargo, no solo recae en la conciencia, sino en operativos que se anuncian para prohibir la venta en Sinaloa, y, pese a ello, se siguen escuchando a diario en cada esquina, en cada colonia; mientras que los operativos fallan, sin un resultado palpable.