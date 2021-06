Poca cultura para donar sangre

En los últimos años, hospitales públicos de Sinaloa han estado batallando para nutrir sus bancos de sangre, ya que la sociedad no tiene la cultura de hacer donaciones, a menos de que se necesite para un familiar que le vayan a practicar alguna cirugía, pues de lo contrario no se tiene ese hábito, cuando muchas personas podrían verse beneficiadas si la gente fuera más solidaria en ese sentido, pero la realidad es que ese problema no es exclusivo de algún municipio en particular o del Estado de Sinaloa, sino del país entero, pues solo un 5 por ciento de la población se preocupa por ayudar a las personas de esa forma.

En las instituciones de salud, sobre todo las públicas, temen que les lleguen con personas de repente para intervenirlas y que no se tenga sangre disponible en el banco para apoyarla, pues hay casos en los que no se pueden tomar la libertad de buscar donadores, sino que la sangre se ocupa de inmediato, pero si no la tienen a la mano es obvio que la vida de ese paciente se pone en riesgo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ojalá que las personas se preocupen más por tener hábitos como el de donar sangre, pues durante el punto más álgido de la pandemia eran cientos de gentes las que acudían a donar sangre, pero porque la ocupaba algún familiar o amigo, y no porque tuvieran la convicción de ayudar sin importar quién fuera el beneficiario.

Síguenos en