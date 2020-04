Polémica iniciativa

En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa que pretende que el Estado mexicano tome control de los recursos que actualmente administran las afores, destinados a cubrir las pensiones de millones de mexicanos. La propuesta es del diputado de Morena Edelmiro Santos Díaz.

Todo esto empezó a generar mucho ruido, sobre todo críticas al Gobierno, al que se le acusa de querer “expropiar las afores” para poder manejar los recursos que estas administran. Más ruido causó que en la iniciativa se haya propuesto que sea el Banco del Bienestar —recién creado por el Gobierno de López Obrador— para administrar dichos recursos.

Parte de la iniciativa implica desaparecer las afores de México. Al sacarlas de la jugada, el dinero pasaría a manos del Estado. Dice la iniciativa que al ser el Estado el administrador de los fondos de pensiones, no habrá cobro de comisiones como las que actualmente benefician a las afores. La iniciativa ha sido muy golpeteada.

Sin embargo, más allá de esta propuesta en particular, hay una realidad muy preocupante: los mexicanos no estamos ahorrando lo suficiente para una buena pensión. Muchos de los que tienen afore aportan muy poco dinero que no les alcanzará para una vejez digna, y millones de trabajadores del sector informal no ahorran. La iniciativa debe servir para poner el tema del sistema de pensiones como una de las prioridades del Gobierno para este año. El tiempo nos alcanzará, y no se ve nada prometedor.