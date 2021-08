Preocupantes casos de covid en niños

A penas un día después de que se diera a conocer el fallecimiento de un bebé de tan solo 24 días de nacido por complicaciones de covid, se informa que en el Hospital Pediátrico de Sinaloa se atienden cuatro casos más, dos de los cuales se encuentran delicados de salud y están intubados.

Los pequeños que están luchando contra el virus en dicho nosocomio tienen entre 5 meses y 4 años de edad, dejando en evidencia que, aunque al inicio de la pandemia eran los niños quienes normalmente no presentaban sintomatología o al menos no de gravedad, en esta tercera ola de contagios eso ha quedado atrás y es necesario no confiarse, manteniendo todos los protocolos sanitarios con ese sector de la población.

A nivel federal, del 7 al 18 de agosto se registraron 9 mil 400 nuevos contagios en niños de entre 5 y 14 años de edad, 172 de los cuales tuvieron que ser internados en hospitales del país. Sin duda, las estadísticas son preocupantes y deberían ser muy tomadas en cuenta para crear conciencia y no exponer a los menores a posibles contagios.

El estado volverá a estar en color amarillo en el semáforo epidemiológico, sin embargo, eso no es indicativo de que el virus no siga presente.