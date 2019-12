En medio de protestas de grupos de trabajadores y sociales, que llegaron a tomar la tribuna, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 55 mil 659 millones de pesos para ejercerlo en el próximo año en Sinaloa. De la propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel se reasignaron 1113 millones de pesos para sectores vulnerables y para obras prioritarias, como lo es el drenaje pluvial en las principales ciudades de la entidad.

La definición del presupuesto parece que dejó satisfechos a los grupos parlamentarios, pese a que tuvieron problemas durante la jornada legislativa para sacar adelante la Ley de Ingresos y Egresos del 2020. La ocasión fue aprovechada por el diputado local morenista Pedro Villegas Lobo para llevar “agua a su molino”, ya que los grupos a los que alentó tomaron la tribuna del recinto legislativo, por lo que los diputados tuvieron que seguir la sesión en un lugar alterno. No es posible que a estas alturas haya diputados que lucren políticamente con la definición del presupuesto cuando no hay necesidad de dar tantos brincos estando el suelo tan parejo. El diálogo, no el choque y la presión, es la vía recomendable para dignificar el Congreso y no el espectáculo que se vivió en la sesión pasada en la que se le dio certidumbre a los sinaloenses del presupuesto para el 2020.