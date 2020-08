Prohibición oficial de logotipos

Ahora sí está plasmada en las leyes la prohibición para que los uniformes y útiles escolares que entrega el Gobierno del Estado tengan algún logotipo, eslogan o cualquier indicador que aluda a particulares. Y es que no fue poca la polémica que despertó el que se quisiera mantener el logotipo de Puro Sinaloa en los uniformes oficiales que portan los estudiantes de nivel básico en el estado. La sola intención, y el hecho de saber que en algunos de los que ya se habían fabricado se había colocado ya la imagen, ocasionó que algunos sectores sociales y partidos rivales pusieran el grito en el cielo. Al darle esta formalidad, no hay manera de que se pase por alto esta obligación de respetar que sean únicamente sellos oficiales y escudos patrios los que se plasmen; de esta forma, se espera no se repitan incidentes como los que ocurrieron en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Ahora solo falta que se diga cómo va a funcionar el esquema para entregar el apoyo, pues si bien el ciclo dará inicio desde casa, y por ende se intuye que no hay necesidad de que los estudiantes usen uniformes, lo cierto es que los padres de familia se han cuestionado bastante la mecánica que van a usar para hacerles llegar el beneficio, sin que esto implique un riesgo para la prevención del COVID-19.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Se sabe, además, que en cuestión de avance en cuanto a la fabricación, no hay inconveniente, pues los confeccionistas han señalado que tienen material suficiente para cubrir las necesidades de toda la matrícula que hay en el estado.