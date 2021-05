Próximo ciclo agrícola aún está en veremos

Es una realidad que, ante la dura sequía por la que atraviesa actualmente gran parte del estado de Sinaloa, pone en entredicho el que se pueda sacar adelante el ciclo de siembra primavera-verano, pues todo dependerá de la mucha o poca lluvia que se presente en esta temporada, para saber si se le da luz verde o, en definitiva, esto queda cancelado.

Y es que el agua que hay en las presas en estos momentos no sirve de mucho, por eso se requiere de las lluvias. En caso de que estas no sean tan abundantes, que algo dejen de beneficio. Se podría sacar adelante el próximo ciclo de siembras solo con cultivos de baja demanda, como sorgo o frijol, que serían a los que más recurriría el productor, pues el maíz quedaría automáticamente descartado si las precipitaciones son mínimas. Las propias financieras están también en espera de conocer el resultado de la temporada de lluvias, para saber si dispersan el recurso que tendrán disponible en créditos, ya que, de no verse favorecidos por Tláloc, esto se podría poner complicado, pues la economía del estado apenas se está recuperando de la pandemia, y si el ciclo agrícola se cancela, esto vendrá a abonar para que el panorama luzca aún más negro.