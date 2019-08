Reforma a modo

El proyecto de iniciativa de reforma a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa fue entregado ayer al Congreso del Estado tras concluir la consulta en las comunidades indígenas, como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Falta ahora su dictamen y que lo suban al pleno del Congreso del Estado para que los diputados locales lo aprueben, lo modifiquen o lo rechacen.

Los puntos centrales es que la institución regrese a su nombre original: Universidad Autónoma Indígena de México, con el agregado de que el rector dure cuatro años en el cargo, que sea de origen indígena, sin reelección. Desaparece la Junta Directiva y todas las facultades se las dan al Consejo Universitario.

Con esto parece que no hay problema, pero lo que va a hacer ruido es que la iniciativa lleva un transitorio en el que le permite a la actual rectora, María Guadalupe Ibarra Ceceña, concluir su periodo. De hecho, hay grupos que la han querido destituir y no ven bien que la dejen. Sin embargo, en términos generales, la reforma se ajusta a las aspiraciones de las partes que integran la institución educativa y la comunidad indígena, pero también a modo de la actual rectora que cultivó la relación con los diputados y líderes morenistas con concesiones que les dio a cambio de que la sostuvieran. Se espera que esto último no contamine el proceso.