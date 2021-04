Regreso digital a clases

Aun cuando se había hecho un anuncio y el arranque de los preparativos para el regreso escolar de manera híbrida, es decir, de manera presencial y digital, hoy más de 500 mil estudiantes de educación básica en todo el estado de Sinaloa regresaron después de disfrutar dos semanas de vacaciones por temporada de Semana Santa para cerrar de manera oficial el ciclo escolar 2020-2021.

A este regreso a clases también se sumaron 137 mil 077 alumnos de media superior y 132 mil 218 estudiantes de superior, tanto de escuelas públicas como privadas, bajo el concepto de aprendizaje a distancia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta el momento no se ha iniciado el proceso de vacunación de los maestros y personal administrativo de los planteles educativos en todo el estado, por lo que tras el anuncio de no haber una vacuna anticovid para los maestros, el regreso no podía ser de manera presencial.

Sin embargo, la planeación para el regreso a las aulas se mantiene en un constante análisis debido a que las autoridades consideran que no será un regreso masivo sincronizado, por lo que establecerá principios básicos para un regreso a clases bajo el respaldo del sector salud y con todas las medidas sanitarias que permitan garantizar la seguridad tanto de maestros como de los mismos alumnos.