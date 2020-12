Repunte preocupante

El día de ayer, la Secretaría de Salud federal reportó 10 mil 297 nuevos casos de COVID-19 en el país, lo que indica un claro repunte de esta enfermedad en México, que también en las últimas 24 horas reportó 670 fallecimientos más. En lo que va de esta semana, ya se contabiliza la muerte de 3 mil 698 personas en México.

La cantidad total de contagios confirmados en el país es de un millón 277 mil 499 casos; mientras el total de muertes es de 115 mil 769. Ese número de fallecidos equivale a llenar más de siete veces el estadio de beisbol Teodoro Mariscal o 5.7 veces el estadio de Tomateros, para que se pueda dar una idea de la catástrofe.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No hay, en estos momentos, otro asunto más preocupante que este. Sí, son tiempos de definiciones políticas y hay que estar enterados del quehacer político y a la vez no perder la actuación de los responsables del Gobierno en estos tiempos tan convulsos, pero que eso no nos desenfoque de lo principal: cuidarnos del COVID-19.

En Sinaloa, las autoridades reportan que los contagios han mostrado cierta “estabilidad”, pero sabemos que el peligro es inminente, y el COVID-19 puede estar en todos lados. No hay aún vacuna. Incluso, llegando esta, tendremos que seguir practicando la higiene, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Prevenir es clave para salvar vidas.