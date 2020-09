Rezago tecnológico y deserción escolar

La Secretaría de Educación Pública a nivel nacional definitivamente no estaba preparada para hacer funcionar correctamente el nuevo esquema educativo en México, ese al que la orilló la pandemia del coronavirus, pues tal parece que nunca se tomó en cuenta el rezago tecnológico que existe en muchos rincones de la nación, entre ellos el estado de Sinaloa, pues hay zonas en las que no solo no se tiene una buena señal telefónica, sino que tampoco hay accesibilidad para la televisión, lo que podría provocar que se dé una deserción escolar masiva con los alumnos que se encuentren en esa situación.

También está el hecho de que aparte de vivir en lugares como los antes descritos, muchos estudiantes no cuentan con los recursos económicos necesarios para participar de forma activa en las clases. Además, el apoyo de los padres de familia, que se supone es vital ese complemento para que los alumnos asimilen las clases, tampoco se está dando, ya que muchos trabajan o sus conocimientos académicos son muy limitados, factores que se confabulan para que la educación distancia esté resultando una odisea.

Es prácticamente imposible que un maestro que tiene un grupo de más de cuarenta niños pueda adaptarse a las necesidades de cada uno de ellos, pues en ocasiones saturan de trabajo a chicos que a diario tienen problemas con la conexión a internet, lo que solo provoca ansiedad y estrés en ellos, pues por más que se empeñan, no pueden entregar a tiempo sus ejercicios por culpa de la tecnología.